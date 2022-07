Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Fahrzeug landet auf Bahnsteig

Öhringen. Der Fahrfehler einer Hyundai-Fahrerin führte am Dienstagvormittag zu Einschränkungen des Bahnverkehrs am Bahnhof Öhringen. Die Frau war von der Kottmannstraße in Richtung Parkgarage gefahren und kam in der Spitzkehre von der Fahrbahn ab, was dazu führte, dass der Pkw auf dem Bahnsteig landete und ins Gleisbett ragte. Verletzt wurde niemand und der Sachschaden war gering. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Wagens musste jedoch der Bahnverkehr unterbrochen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell