Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern: 14.000 Euro Schaden nach Unfall

Bei einer Kollision zwischen zwei Transportern am Dienstagvormittag in Schwaigern entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer eines Sprinters war gegen 11 Uhr auf der Klopstockstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Heuchelbergstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fiat Ducato. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Sprinter nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Neckarsulm: Dieb festgenommen

Drei Täter verschafften sich am Mittwoch Zutritt zu einem Baustellengelände in Neckarsulm. Die Personen gelangten gegen 1 Uhr durch einen Zaun auf die Baustelle in der Straße "Obere Schulgasse" und entwendeten ein Starkstromkabel, das sie anschließend in der Straße "Untere Schulgasse" im Bereich des Parks, in einen Pkw einluden. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Täter festgenommen werden. Den anderen beiden Personen gelang die Flucht. Das Diebesgut und der Pkw wurden beschlagnahmt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Festgenommeneauf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Fahrradfahrerin verletzt

Eine 67-Jährige wurde am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Neckarsulm leichtverletzt. Ein VW Tiguan-Lenker befuhr gegen 7.30 Uhr die Felix-Wankel-Straße in Neckarsulm und wollte nach rechts in die NSU-Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad auf der NSU-Straße in Richtung Heilbronn. Sie wollte über die Abbiegespur des VW-Fahrers die dortige Fußgängerfurt überqueren. Vermutlich weil der Pkw-Lenker nicht nach rechts schaute, sah er die 67-Jährige zu spät und beide kollidierten. Am Auto entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Heilbronn: Kollision von Omnibus und Motorradfahrer

Leichtverletzt wurde ein Motorradfahrer am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Der Fahrer eines Omnibusses war gegen 16 Uhr am Berliner Platz unterwegs und wechselte den Fahrstreifen. Hierbei stieß er mit dem auf der rechten Fahrbahn fahrenden Motorradfahrer zusammen, wodurch der Zweiradlenker stürzte. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell