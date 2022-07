Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Wüstenrot: Frau von Hunden gebissen - Hundehalterin und Zeugen gesucht

Von zwei Hunden wurde eine 64-Jährige am Freitagnachmittag bei einem Spaziergang bei Wüstenrot-Neulautern gebissen. Die Frau war gemeinsam mit einer 58-Jährigen gegen 16.30 Uhr auf einem Waldverbindungsweg zwischen Hirrweiler und Neulautern unterwegs. Auf Höhe des Wanderparkplatzes "Joachimstal" kam den beiden Damen eine Frau mit zwei Hunden entgegen. Einer der Hunde lief frei und der Zweite wurde an einer Leine geführt. Nachdem die beiden Spaziergängerinnen die Hundehalterin passiert hatten, riss sich der angeleinte Hund los und biss die 64-Jährige. Dies veranlasste den freilaufenden Hund die Frau ebenfalls anzugehen und zu beißen. Die Hundehalterin konnte die Tiere wieder einfangen und dazu bringen von der Spaziergängerin abzulassen. Die Hundehalterin entfernte sich, wahrscheinlich weil die Hunde weiter aggressiv waren. Die Halterin kann wie folgt beschrieben werden: - Etwa 50 Jahre - Schlanke Statur - 170 bis 175 cm groß - Blonde, kinnlange Haare (Pagenschnitt) - Dunkel gemustertes langes Kleid in braun/olive) - Möglicherweise Brille (goldenes Gestell)

Die Hundehalterin wird gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 4009370, zu melden. Ebenso werden Zeugen, die Hinweise auf die Hundehalterin geben können oder den Vorfall beobachten konnten, gebeten sich zu melden.

Talheim: Hundehalter gesucht - Frau schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 64-jährige Radfahrerin am Montagabend nach einem Zusammenstoß mit zwei Hunden in Talheim. Die Frau war mit ihrem Drahtesel gegen 18 Uhr auf dem Radweg am Tauchsteinsee in Richtung eines Wanderparkplatzes unterwegs, als aus einem Gebüsch zwei Hunde die Fahrbahn überquerten. Die 64-Jährige kollidierte mit ihrem Rad mit den Hunden und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Halter der Hunde, liefen davon, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die beiden Männer sind etwa 25 Jahre alt. Mann 1 ist dunkelhaarig mit kurz rasierten Seiten und einem Tattoo-Schriftzug auf dem Nacken sowie einem Tattoo auf dem Rücken. Mann 2 ist dunkelhaarig, bärtig und möglicherweise auf der Brust tätowiert.

Die beiden Hundehalter, sowie Zeugen die Hinweise zu den Männern geben können, oder den Vorfall beobachten konnten, sollen sich bitte beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 melden.

Löwenstein: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährdende Verletzungen trug ein 67-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz bei Löwenstein am Montagnachmittag davon. Der Mann war mit seiner Zündapp auf der L 1066 in Richtung der B 39 von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Grünstreifen gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an der Zündapp wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Erlenbach: Kupferblech entwendet - Zeugen gesucht

Von einem Weinberghaus bei Erlenbach entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende zwischen Samstag und Montag mehrere Meter Kupferblech. Das Weinberghaus im Gewann Kayberg war bereits Mitte Juni das Ziel von Kupferdieben. Hier entwendeten die Täter Fallrohre aus Kupfer. Am vergangenen Wochenende entwendeten die Täter das Ortgangblech am Dach des Hauses. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Lauffen: 8-jähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen - Leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 8-Jähriger bei einem Unfall am Montagabend in Lauffen. Der Junge überquerte gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Nordheimer Straße an der Einmündung der Dammstraße. Der Radfahrer kollidierte mit dem Pkw eines 58-Jährigen, der auf der Nordheimer Straße von Lauffen kam.

Heilbronn: Fahrrad von Ständer an Schule gestohlen

Das schwarz/limone-farbene Mountainbike eines 54-Jährigen entwendeten Unbekannte am Montagvormittag von einem Fahrradabstellplatz einer Heilbronner Schule. Der Mann hatte sein Fahrrad der Marke Bulls auf dem Abstellplatz in der Bismarckstraße mit einem Schloss gesichert. Unbekannte knackten wohl das Schloss und fuhren mit dem Fahrrad davon. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Mountainbikes, Typ Sharptail Street 3, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: E-Scooter contra Fahrrad - Zwei Leichtverletzte

Ein 79-Jähriger prallte am Montagmorgen in Heilbronn mit seinem E-Scooter gegen eine 44-jährige Radfahrerin. Der Senior hatte die Frau gegen 8 Uhr in der Titotstraße überholt, als diese abbog. Durch die Kollision stürzten beide und verletzten sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Heilbronn: Zwei Leichtverletzte und 100.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Leicht verletzt wurden die Fahrer zweier Audis als ihre Fahrzeuge am Montagmittag in Heilbronn zusammenprallten. Der 46-jährige Fahrer eines Audi Q3 bog gegen 13.30 Uhr nach links von der Sontheimer Straße in ein Grundstück ab. Dabei kollidierte der Audi Q3 mit dem Audi A4 eines 34-Jährigen, der wohl die Gegenfahrbahn genutzt hatte, um den Q3 links zu überholen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Sontheimer Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

