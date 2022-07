Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Schwerverletzter Motorradfahrer

Aus unbekannter Ursache stürzte ein Motorradfahrer am Montagmorgen bei Hardheim und wurde schwer verletzt. Der 23-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki gegen 8 Uhr die Landesstraße 508 von Hardheim in Richtung Rüdenthal. Kurz nach einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Getreidefeld zu Fall. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro und es wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

Osterburken: 8.000 Euro Schaden nach Unfall

Ein Post-Transporter kollidierte am Montagvormittag in Osterburken mit einem VW Golf. Die 50-jährige Fahrerin des Postfahrzeugs stellte dieses gegen 11 Uhr in der Bofsheimer Straße am linken Fahrbahnrand ab. Als sie anschließend in Richtung Bofsheim losfuhr, übersah sie vermutlich eine vom Bahnhof heranfahrende Golf-Lenkerin. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand. Der Golf musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt.

Neckargerach: Getreide durch Mähdrescher in Brand

Bei Mäharbeiten am Montagabend bei Neckargerach fing ein Mähdrescher Feuer. Gegen 19 Uhr entwickelte sich ein Brand auf einer Fläche von rund 100 auf 50 Metern. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zeitnah unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Landesstraße 634 war währenddessen voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

