Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Audi überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Vermutlich zu schnell war ein 73-Jähriger mit seinem Auto am Samstagmittag auf der Bundesstraße 39 bei Löwenstein unterwegs. Der Mann fuhr gegen 11.40 Uhr von Wüstenrot in Richtung Löwenstein, als er wohl die Kontrolle über seinen Audi verlor und mit seinem Heck gegen den Bordstein prallte. Der Audi überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 73-Jährige wurde leichtverletzt durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug gerettet und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Flein: 12-Jährige bei Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 12-Jährige am Freitagabend bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad in Flein. Das Mädchen war auf der Talheimer Straße alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weinsberg: Radmuttern an Auto gelöst

Eine unbekannte Person löste die Radmuttern am linken Vorderrad eines Autos in Weinsberg-Grantschen. Ein 31-Jähriger bemerkte Geräusche an seinem Radkasten, nachdem er am Mittwoch über einen Ast gefahren war. Bei einer Kontrolle in einer Werkstatt fiel auf, dass alle Radmuttern gelöst wurden. Aufgrund weiterer Fälle im Bereich Weinsberg-Grantschen und Ellhofen, bittet die Polizei die Bevölkerung ihre Fahrzeuge vor Fahrtantritt zu kontrollieren und bei verdächtigen Wahrnehmungen, das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu kontaktieren.

Jagsthausen: Mit Auto gegen eine Hauswand - 37.000 Euro Sachschaden

Mit der Fassade eines Wohnhauses ist am frühen Sonntagmorgen ein Opel Astra in Jagsthausen kollidiert. Der 21-jährige Fahrer des PKWs hatte gegen 5.30 Uhr an der Einmündung der Gartenstraße in die Hauptstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Opel prallte gegen eine Hauswand und streifte mehrere Meter an dieser entlang, bis der Fahrer sein Auto zum Stillstand bringen konnte. Der Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 37.000 Euro. Der 21-Jährige stand bei der Fahrt wohl unter Alkoholeinfluss. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen dafür fest. Ein Test zeigte 0,8 Promille bei dem Mann. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Bad Wimpfen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 62-jährige Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto am Freitagabend in Bad Wimpfen. Die 41-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr gegen 19.45 Uhr von der Bad Rappenauer Straße in einen Kreisverkehr ein, mit der Absicht diesen in Richtung der Landesstraße 530 nach Bad Rappenau wieder zu verlassen. Dabei übersah die Frau vermutlich aufgrund der blendenden Sonne die Radfahrerin im Kreisverkehr. Der VW touchierte die 62-Jährige, wodurch diese stürzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Brackenheim: Radfahrer kollidiert mit Motorradfahrer - ein Leicht- und ein Schwerverletzter

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Radfahrer bei Brackenheim am Sonntagvormittag. Gegen 10.30 Uhr kollidierten die beiden Zweiradfahrer an der Einmündung der Kreisstraße 2071 in die Landesstraße 1107 zwischen Bönnigheim und Brackenheim und stürzten. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer einer Yamaha erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.

Nordheim: Solarpaneele entwendet

Unbekannte entwendeten von Donnerstag auf Freitag drei Solarpaneele bei Nordheim. Im Gewann Grafenberg demontierten die Täter zwischen 19.30 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitag drei von sechs Paneelen von einem Bewässerungshäuschen. Die Tür des Gebäudes drückten die Täter ebenfalls ein. Zeugen, die die Tat gesehen haben, oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Bad Rappenau: Zeugen nach Sturz von Radfahrer gesucht

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagabend bei Bad Rappenau. Auf einem Feldweg nahe der Landesstraße 528 zwischen Heinsheim und Gundelsheim, entdeckten Zeugen den gestürzten 58-Jährigen im Straßengraben. Der Mann war mit seinem Pedelec gegen 20.15 Uhr in den Straßengraben gestürzt und konnte sich selbst nicht aus seiner Lage befreien. Aufgrund erster Erkenntnisse, sucht die Polizei nach einem weiteren Fahrradfahrer, der den Sturz des Mannes gesehen haben sollte. Dieser Radfahrer und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Bad Rappenau: Vier Verletzte bei Unfall

Ein Schwer- und drei Leichtverletzte waren die Folge eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Bad Rappenau. Auf der Landesstraße 1107 kollidierten gegen 16 Uhr ein Daimler und ein Skoda im Kreuzungsbereich der Landesstraße mit der K2157 bei Bonfeld. Eine 88-Jährige hatte wohl mit ihrem Daimler die Vorfahrt des Skoda-Fahrers missachtet und war auf die Landesstraße 1107 aufgefahren, ohne den bereits darauf fahrenden Skoda passieren zu lassen. Bei der Kollision wurden die Fahrerin des Daimlers und 42-jährige Fahrer des Skodas, sowie dessen 39-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die 75-jährige Beifahrerin des Daimlers wurde schwer verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 17.500 Euro.

Heilbronn: Hochzeitskorso bremst Verkehr aus

Ein Hochzeitskorso bremste den Verkehr am Samstagmittag in Heilbronn aus. Gegen 12.30 Uhr war das frisch vermählte Ehepaar mit seinen Gästen in einem Korso von Heilbronn aus in Richtung Talheim gefahren. Der Weg des Koroso führte über die Karlsruher Straße, Weststraße und Neckartalstraße. Dabei verringerte der Korso die Geschwindigkeit stark und hielt mehrfach auf freier Strecke an. Damit hinderten die Hochzeitsgäste wohl andere Verkehrsteilnehmer an der weiteren Fahrt. Einige Korso-Teilnehmer sollen mit gefährlichen Fahrmanövern die Fahrtstreifen gewechselt haben. Auch der für viele Menschen schönste Tag des Lebens sollte entsprechend gefeiert werden, dabei appelliert die Polizei an die Rücksichtname und Beachtung der geltenden Vorschriften. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen prüft nun, ob es im Rahmen des Korsos zu strafbaren Handlungen kam. Zeugen, oder von den Fahrmanövern geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Wüstenrot: Cannabispflanzen sichergestellt

Aufgrund eines Zeugenhinweises entdeckten Polizeibeamte des Polizeipostens Obersulm am vergangenen Donnerstag mehrere Cannabispflanzen auf einem Grundstück in Wüstenrot-Neuhütten. Die Polizisten begaben sich gegen 11.45 Uhr zu der gemeldeten Örtlichkeit, wo sie bereits Marihuanageruch wahrnehmen konnten. Im Gartenbereich konnten dann zwei Gewächshäuser mit mehreren Cannabispflanzen festgestellt werden. Bei einer weiteren Durchsuchung wurden neben den Pflanzen noch weitere Betäubungsmittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen den Besitzer dauern an.

Untergruppenbach: Asbestplatten illegal entsorgt

In der Nacht auf Montag entsorgten unbekannte Asbestplatten, etwa 20 Meter Regenrinne und eine weiße Marmorplatte auf einem Feldweg bei Untergruppenbach. Der Müll stammt möglicherweise von dem Dach eines Gartenhauses oder einer Garage. Der Feldweg liegt an einer Zufahrt zur Burg Wildeck. Vermutlich waren die Täter mit einem Anhänger oder einem größeren Fahrzeug, beispielsweise einem Transporter, unterwegs, um die Ladung transportieren zu können. Wer hat zwischen Sonntagnachmittag und 9 Uhr am Montagmorgen im Bereich Abstatt-Vohenlohe beim Lichtenbühlweg etwas Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise auf die Bauarbeiten geben. Nach ersten Erkenntnissen des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt der Polizei Heilbronn, könnte das Dach mit anthrazitfarbenem Trapezblech gedeckt worden sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen. (siehe beigefügtes Bild)

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell