POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 29-jährige Kawasaki-Fahrerin bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Langenelz und der B 27. Die Frau erkannte offenbar zu spät, dass ein vor ihr fahrender Pkw-Lenker abbiegen wollte und deshalb seinen BMW abbremste. Sie prallte gegen das Heck des Fahrzeugs und stützte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro

Billigheim: Einbruchsversuch in Bauhof

Unbekannte versuchten am Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, in den Bauhof der Gemeinde Billigheim in der Straße Am Bahndamm einzubrechen. Möglicherweise wurden die Personen von der Alarmanlage aufgeschreckt, da sie nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand Sachschaden. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06293 233 beim Polizeiposten Schefflenz melden.

