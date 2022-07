Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine Streife des Polizeireviers Künzelsau verfolgte am Samstagabend einen Seat-Fahrer in Niedernhall und sucht Zeugen der Flucht. Ein polizeibekannter 21-Jährige konnte gegen 17.30 Uhr dabei beobachtet werden, wie er mit seinem mattschwarzen Seat Ibiza die Neufelser Straße befuhr. Um das Fahrzeug zu kontrollieren wendeten die Beamten den Streifenwagen. Hierauf gab der Fahrer Gas und überholte mit hoher Geschwindigkeit einen anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei verfolgte den Flüchtenden über die Bachwiesenstraße und den Hörnlesweg. Hier missachtete er ein Durchfahrtsverbot und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Beim Befahren der Straße "Am Forellenbach" überholte er in der 30er-Zone einen weiteren Pkw, obwohl an der dortigen Schule aufgrund einer Sportveranstaltung reger Personenverkehr herrschte. Der 21-Jährige floh zunächst. Sein Fahrzeug konnte später unverschlossen am Kelterhof aufgefunden werden. Der junge Mann befand sich nicht mehr vor Ort. Nach weiteren Ermittlungen und der Anordnung der Staatsanwaltschaft, konnte der Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmt werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Zeugen, die Hinweise zu der Flucht mit dem mattschwarzen Ibiza geben können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell