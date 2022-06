POL-KS: Landkreis Kassel - Verkehrsunfall mit Todesfolge

Kassel (ots) - Kassel-Wesertor und Fasanenhof: Zu zwei Unfällen, bei denen Radfahrer schwer verletzt und anschließend in Krankenhäuser gebracht wurden, kam es am gestrigen Donnerstagabend in Kassel. Gegen 18 Uhr hatte ein 71 Jahre alter Autofahrer aus Kassel in der Straße "Hinter dem Fasanenhof" in Höhe der Hausnummer 14 offenbar unachtsam die Fahrertür seiner ...

