POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in Heilbronn-Böckingen am Samstagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Männer sollen gegen 23 Uhr zunächst in und anschließend vor der Bar in der Ludwigsburger Straße ihren Streit mit den Fäusten ausgetragen haben. Ein Kontrahent wurde dabei im Gesicht verletzt. Dabei wurde die Tat von Insassen eines Autos und von Anwohnern beobachtet. Diese und weitere Zeugen, die die Tat beobachten konnten, sollen sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 melden.

