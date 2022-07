Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2022

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Großkontrolle - Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Einen mutmaßlichen Drogenhändler nahmen Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg, am Mittwoch, den 20.07.2022, auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld fest, nachdem sie zirka ein halbes Kilogramm Kokaingemisch in seinem Auto gefunden hatten. Der Mann war mit einem Mietwagen in eine stationäre Kontrollstelle gefahren. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest bei dem 24-Jährigen verlief positiv auf THC, weshalb sie sein Fahrzeug durchsuchten. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde der 24-Jährige am Folgetag einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

