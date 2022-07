Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Schnelles Einschreiten der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Zu einem Brand kam es am Montagmorgen an einer Feuerstelle am Badesee in Mulfingen. Die freiwillige Feuerwehr Mulfingen musste mit 40 Einsatzkräfte und zwei Fahrzeugen zu einem Brand ausrücken. Zuvor war durch aufmerksame Anwohner ein Feuer im Nahbereich einer Grillstelle gemeldet worden. Insgesamt gerieten mehrere Äste sowie zwei Bäume in Brand, welche jedoch schnell gelöscht werden konnten. Ein Übergreifen auf umliegende Liegenschaften konnte somit verhindert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Feuer durch eine unsachgemäße Entsorgung von heißer Grillkohle vom Vortag entstand. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht aktuell eine erhöhte Gefahr einer Brandentstehung. Die Polizei Heilbronn appelliert in diesem Zusammenhang zur besonderen Vorsicht beim Umgang mit Feuer oder Kohle.Lassen Sie ein Feuer nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie vor dem Verlassen einer Grillstelle sicher, dass das Feuer oder die Kohlen vollständig gelöscht sind.

