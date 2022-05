POL-PDLU: Speyer - Zwei Trunkenheitsfahrten auf dem Fahrrad

Dudenhofen (ots) - Frontal zusammengestoßen sind am Sonntag gegen 14:30 Uhr zwei Radfahrerinnen im Alter von 51 und 55 Jahren. Die Frauen, die mit Pedelec beziehungsweise E-Bike unterwegs waren trafen beim Abbiegen auf einem Feldweg im Bereich der Unterführung der Bundesstraße 39 aufeinander und kamen in der Folge zu Fall. Beide Unfallbeteiligten zogen sich Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus. Rückfragen ...

mehr