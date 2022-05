Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen klären Unfallflucht

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr gelang es drei Zeugen aus Speyer eine Verkehrsunfallflucht zu klären. Nachdem sie beobachteten wie ein männlicher PKW-Fahrer in der Mozartstraße mit einem parkenden Fahrzeug kollidierte und im Anschluss die Örtlichkeit verließ, machten sie sich selbst auf die Suche und konnten den Unfallverursacher ermitteln. Gegenüber der eingesetzten Polizeistreife gab der Mann im Alter von 20 Jahren an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Dank der drei Zeugen kann nun eine Schadensregulierung erfolgen. Denn durch den Unfall entstand dem Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

