Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Northeim (ots)

37186 Moringen,

Bundesstraße 241 in Höhe Abzweig K 427, Samstag, 23. April 2022, 20:25 Uhr,

Moringen (Gro)

Am Samstag, den 23. April 2022, gegen 20:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 241 zwischen Moringen und Lutterhausen in Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 427.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 44-jähriger Bodenfelder mit seinem Motorrad die B 241 von Moringen in Richtung Lutterhausen. In Höhe der Einmündung der Kreisstraße 427 (Abzweig Blankenhagen) kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad einer 17-jährigen Northeimerin, welche aus Richtung Blankenhagen kommend auf die B 241 in Richtung Moringen einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 44-Jährige schwer- und die 17-Jährige leichtverletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Gutachter zur Unfallstelle entsandt. Am verunfallten Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Rettungsmaßnahmen und die anschließende Unfallaufnahme musste die B 241 bis um 01:00 Uhr gesperrt werden.

Zur weiteren Ermittlung des Unfallgeschehens werden mögliche Zeugen/-innen gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden. Insbesondere sind auch Beobachtungen von Zeugen/-innen von Bedeutung, die Angaben zur Fahrweise der Unfallbeteiligten (kurz) vor dem eigentlichen Unfallgeschehen machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell