Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Ausparken Fußgängerin angefahren

Speyer (ots)

Beim Rückwärtsrangieren eine Fußgängerin übersehen hat am Sonntag um 12:45 Uhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer. Der Mann parkte rückwärts auf einem Parkplatz im Erlich aus und kollidierte dabei mit einer 38-Jährigen, die gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum laden wollte. Dabei wurde ein Bein der Frau zwischen den beiden PKW eingeklemmt. Mit Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

