Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Fahrzeug brannte

Schlierstadt. Möglicherweise ein technischer Defekt ist die Ursache eines Fahrzeugbrands am Dienstagvormittag in Schlierstadt. Ein Mann war dort mit einem Mercedes unterwegs und bemerkte plötzlich, dass Qualm aus dem Motorraum drang. Dem Mann gelang es noch das Fort Fahrzeug am Ortsrand abzustellen und die Feuerwehr zu alarmieren. Obwohl diese rasch vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass der 11 Jahre alte Wagen vollständig ausbrannte. Auch ein Zaun direkt neben dem Brandort wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Osterburken: Herrenloser PKW verursacht Sachschaden

Osterburken. Weil ein 44-jähriger Mann vermutlich vergessen hatte sein Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen zu sichern, machte sich der Toyota selbstständig und verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Mann hatte das Fahrzeug am Dienstagvormittag im Industriepark in Osterburken abgestellt. Wenig später machte sich das Fahrzeug selbstständig, rollte einen begrünten Hang hinab, dann über einen Parkplatz, bevor es gegen ein Firmengebäude prallte. An dem Gebäude sowie an dem Pkw entstand Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

