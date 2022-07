Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Amrichshausen: Bazooka aufgefunden und gesprengt

Bei Bauarbeiten am Mittwochvormittag in Künzelsau-Amrichshausen wurde eine amerikanische Bazooka aufgefunden. Die Arbeiter meldeten, dass sie bei Arbeiten an einem Wasserrückhaltebecken im Heideweg gegen 10.15 Uhr möglicherweise eine Granate freigelegt haben. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um eine amerikanische Panzerabwehrwaffe handelte. Die Arbeiten wurden zunächst eingestellt und die Waffe durch den Kampfmittelbekämpfungsdienst gesprengt.

Künzelsau: Pferdegatter beschädigt und Pferd verletzt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, die Hinweise zu einem unbekannten Lkw-Lenker geben können, der in der Nacht auf Mittwoch die Flügeltore eines Pferdegatters beschädigte. Der Fahrer wendete vermutlich zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch gegen 10.15 Uhr einen Lkw in einer Hofeinfahrt in der Künzelsauer Brücklesgasse. Er stieß dabei mit seinem Fahrzeug gegen das Tor, wodurch diese beschädigt und geöffnet wurde. Hierdurch erschrak ein Pferd derart, dass es über das Gelände flüchtete, über eine Umzäunung sprang und sich verletzte. Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem flüchtenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell