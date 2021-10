Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autos zerkratzt

Olsberg (ots)

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 13 Uhr haben Unbekannte mehrere Autos in der Straße "Wulweseike" zerkratzt. Die insgesamt sieben Autos waren am Fahrbahnrand geparkt und wiesen an einer Fahrzeugseite Beschädigungen auf. In der Straße "Drönkerweg" wurde der Polizei ein weiteres zerkratztes Auto gemeldet. Hier liegt die Tatzeit im Zeitraum von Samstag 21 Uhr und Sonntag 19 Uhr.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

