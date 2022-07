Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möckmühl-Züttlingen: Einsatzmaßnahmen nach Automatensprengung

Nachdem am Freitagmorgen ein Geldautomat in Möckmühl-Züttlingen gesprengt wurde, leitete das Polizeipräsidium Heilbronn umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein. Ein Anwohner meldete gegen 4 Uhr einen Knall nahe einer Bankfiliale in der Neuenstadter Straße. Mehrere Täter flüchteten in zunächst unbekannte Richtung, vermutlich mit einem hochmotorisierten Audi A3. Ein Zeuge teilte wenig später mit, dass er ein entsprechendes Fahrzeug bei einer Scheune bei Schöntal-Oberkessach mit drei Personen gesehen habe. Daher wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Hohenlohekreis durchgeführt. Da nicht bekannt war, ob sich die Täter und der beschriebene Pkw in der Scheune befanden, wurde diese durch Spezialkräfte der Polizei durchsucht. Außerdem waren ein Polizeihubschrauber, mehreren Streifen des Polizeipräsidiums Heilbronn, die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Personen und das Fahrzeug konnten nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen zur Automatensprengung und den Tätern dauern an. Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet Zeugen, die Hinweise zu einem hochmotorisierten, schwarzen Audi A3 und dessen Insassen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im beschriebenen Bereich machen konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell