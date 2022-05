Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Dachstuhlbrand ---

Diepholz (ots)

Kurz vor Mittag wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Reihenhaus in Stuhr-Seckenhausen, Hauptstraße, gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Dachstuhl eines noch im Bau befindlichen Reinhauses. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Ein auf der Baustelle arbeitender Bauarbeiter wurde durch seine ersten Löschversuche bei dem Brand leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand im Dachstuhl durch Bauarbeiten entstanden sein. Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten mit den Ermittlungen der Brandursache begonnen. Der Verkehr auf der Bundesstraße 51 musste während der Löscharbeiten halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Sperrung vorbeigeführt.

