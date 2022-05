Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei begleitete Aktionstag zur Verkehrssicherheit - Diepholz, Verkehrsunfall mit hohem Schaden - Hüde und Stuhr, Einbrüche ---

Diepholz (ots)

Polizei im Landkreis Diepholz beteiligte sich am bundesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick"

Zur Stärkung der Verkehrssicherheit, mit dem Ziel der Reduzierung von Opfern im Straßenverkehr, führen die Polizeibehörden der Länder unter dem Motto "sicher.mobil.leben" seit 2018 länderübergreifend Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete "Fahrtüchtigkeit im Blick". Am gestrigen Donnerstag beteiligte sich auch die Polizeiinspektion Diepholz an dem bundesweiten Aktionstag. An geeigneten Stellen richtete die Polizei feste Kontrollstellen ein, zudem waren mobilen Teams unterwegs. An der Haldemer Straße in Stemshorn kontrollierte die Polizei die Anfahrt der Teilnehmer zum Festival "Hai in den Mai". Bei den Kontrollen im Landkreis wurden insgesamt rund 150 Fahrzeuge kontrolliert. Unter dem Einfluss von Drogen standen 6 Fahrzeugführer, sie alle mussten eine Blutprobe abgeben. Auch 3 Fahrzeugführer waren ohne Führerschein unterwegs, für sie war die Fahrt am Kontrollort zu Ende. Neben den Verstößen wurden aber auch unzählige präventive Gespräche mit Verkehrsteilnehmern geführt. Hierbei stand das häufig unterschätzte Gefahrenpotential bei Einschränkungen der Fahrtüchtigkeit im Mittelpunkt. Die Polizei im Landkreis Diepholz wird auch über den Aktionstag hinaus Kontrollen der Fahrtüchtigkeit durchführen.

Hüde und Lemförde - Einbruch bzw. Einbruchsversuch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Hüde, Wiesengrund, eine Terrassentür gewaltsam geöffnet. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Ebenfalls in der Nacht versuchten Unbekannte in Lemförde, Vandsburger Weg, in ein Haus einzubrechen. Mehrere Versuche an Fenstern und Türen misslangen aber. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfall

Ein Schaden von rund 16000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag in Diepholz entstanden. An der Kreuzung Mühlenstraße / Rathausmarkt missachtete ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw eines 33-Jährigen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, an den Pkw entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht noch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Stuhr - Einbruch

Am Donnerstagvormittag zwischen 09.30 Uhr und 11.25 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Siekstraße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Küchenfenster auf der Hausrückseite. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume, bevor sie mit Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Donnerstag gegen 08.00 Uhr wurde ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Nienburg leicht verletzt. Er wollte im Ortsteil Wiebusch auf die B 51 auffahren und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein nachfolgender 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Driburg zu spät und fuhr mit seinem VW Transporter auf den Renault Transporter auf. Der 31-jährige Nienburger wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 7500 Euro.

