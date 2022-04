Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt - Beute zurückgegeben

Altenburg (ots)

Lucka: Ein 39-jähriger Mann muss seit Dienstag (12.04.2022) mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Was war passiert? Gegen 16.30 Uhr erhielt die Polizei Altenburg die Mitteilung, dass Mitarbeiter eines Supermarktes in der Clara-Zetkin-Straße einen Ladendieb gestellt haben. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Der Täter versuchte verschiedene Hygieneartikel mitzunehmen, ohne diese zu bezahlen. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Gera aufgenommen. Diese verfügte keine weiteren Maßnahmen, sodass der Täter nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wieder entlassen wurde. Das Beutegut wurde den Mitarbeitern des Supermarktes zurückgegeben. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell