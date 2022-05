POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Daun (ots) - Am 27.05.2022 wurde in der Zeit von 10:30 Uhr - 11:15 Uhr ein Briefkasten in der Wirschbachstraße durch ein Fahrzeug beschädigt. Vermutlich handelte es sich um einen LKW mit Auflieger, der den Schaden verursachte. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Verursachers dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 gemeldet werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Tel.: 06592 9626 0 Fax: ...

