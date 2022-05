POL-PDWIL: Daun - Verkehrsunfall mit Flucht

Uersfeld (ots) - Im Zeitraum vom 25.05.2022 bis 27.05.2022 kam es zur einer Sachbeschädigung an einem PKW in Uersfeld / Bergstraße. Der bisher unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines PKW, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Hinweise zur Tat oder dem Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

