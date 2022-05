POL-PDWIL: Uersfeld - Brand eines Müllwagens

Wittlich (ots) - Am Freitag, 27.05.2022 ereignete sich in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich eine Verkehrsunfallflucht. Ein roter Polo mit BIT-Kennzeichen fuhr die Gottlieb-Daimler-Straße, trotz bestehender Einbahnstraßenregelung, in entgegengesetzte Richtung. Aufgrund dessen musste der Fahrer eines Jaguar ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver touchierte der Fahrer eine Baustellenbarke. Hierdurch wurde der PKW beschädigt. Der ...

mehr