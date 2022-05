POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Meerfelder Maar

Gerolstein (ots) - Am 27.05.2022 gegen 02:25 Uhr befuhr ein 37-jähriger Radfahrer aus dem Bereich der VG Gerolstein die Straße "Zum Wald" im Bereich der Ortslage von Gerolstein-Hinterhausen. Hier kam er aus bisher noch nicht abschließend geklärter Unfallursache mit seinem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden, musste. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

