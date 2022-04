POL-OG: Rastatt - Schnelle Festnahme nach Bedrohung

Gengenbach (ots) - Ein Spaziergänger hat am Donnerstag an einer Sporthalle in Gengenbach einen mutmaßlichen Giftköder entdeckt. Das verdächtige Wurststückchen wurde in einer Tierarztpraxis abgegeben. Ob es in diesem Zusammenhang zur Schädigung eines Tieres kam, ist unklar. Die Polizeihundeführerstaffel Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer: 0781 21-4711 Zeugenhinweise ...

