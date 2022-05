Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27.05.2022 ereignete sich in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich eine Verkehrsunfallflucht. Ein roter Polo mit BIT-Kennzeichen fuhr die Gottlieb-Daimler-Straße, trotz bestehender Einbahnstraßenregelung, in entgegengesetzte Richtung. Aufgrund dessen musste der Fahrer eines Jaguar ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver touchierte der Fahrer eine Baustellenbarke. Hierdurch wurde der PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer des Polo soll ein männlicher Fahrer mittleren Alters sein. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

