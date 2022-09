Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagnachmittag (09.09., 15.20 Uhr) wurden Beamten der Polizei Gütersloh auf einen Pkw aufmerksam, welcher mit Schlangenlinien auf der Herzebrocker Straße in Richtung Blessenstätte gefahren wurde. Der Fahrer des Wagens geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Erst nach einiger Zeit reagierte der Fahrer des Wagens, ein 43-jähriger Gütersloher, und hielt seinen Dacia an. In der Atemluft des Mannes war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Zudem ging er schwankend und lallte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Alkoholeinfluss. In einem nahegelegenen Krankenhaus sollte ihm anschließend eine Blutprobe entnommen werden. Dagegen wehrte er sich massiv. Erst nachdem die Beamten ihm Handfesseln angelegt hatten, konnte ein Arzt ihm die Blutprobe entnehmen. Ein Polizeibeamter erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Führerschein und die Autoschlüssel des Mannes wurden sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell