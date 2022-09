Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (OT Avenwedde) - (AW) Am Montag, den 12.09.2022 gegen 16 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW mit einer Schwer- und einem Leichtverletzten.

Ein 67-jähriger Gütersloher übersah beim Linksabbiegen von der Berliner Str. in die Haller Str. in Gütersloh ein Ihm entgegen kommendes Motorrad. Die 18-jährige Motorradfahrerin kollidierte mit dem PKW im Kreuzungsbereich frontal. Der Skoda - Fahrer wurde dabei leicht verletzt; die Kawasaki - Fahrerin schwer ohne in Lebensgefahr zu schweben. Sie wurde mittels Rettungswagen in eine nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall derartig beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die Unfallstelle musste für ca. 1 Stunde einseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell