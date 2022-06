Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 20-jähriger zerschlägt Glasvitrine auf Weinfest

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am Samstag, den 05.06.2022 gegen 00:15 Uhr, kam es auf dem Blütenfestes in Rhodt zu einer Sachbeschädigung an einer Glasvitrine. Der 20-jährige Beschuldigte zerschlug offensichtlich aus Wut und aufgrund seiner Alkoholisierung eine an der Hauswand angebrachte Glasvitrine. Hierbei verletzte sich der Beschuldigte an seiner Hand und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Beschuldigte erhielt im Anschluss einen Platzverweis für das Blütenfest.

