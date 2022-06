Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Während Probefahrt mit dem Fahrrad davongefahren

Venningen (ots)

Am 04.06.2022 kam es gegen 11:00 Uhr in der Edenkobener Straße in Venningen, während einer vorgetäuschten Probefahrt, zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbike.

Der bisher unbekannte Täter täuschte ein Kaufinteresse an einem E-Mountainbike vor, um eine vermeintliche Probefahrt mit dem Mountainbike machen zu können. Hierzu gab der Täter falsche Personalien bei dem Verkäufer an. Während der vermeintlichen Probefahrt fuhr der Täter plötzlich davon. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Mountainbike der Marke "Bulls", Typ: Sonic Evo 29 in der Farbe Rot. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, korpulent, ca. 165 - 170 m groß, dunkle kurze Haare und trug wahrscheinlich einen dunklen Rucksack.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323 955-0 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell