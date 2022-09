Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendiebe durch zivile Polizeibeamte ertappt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Zivile Polizeibeamte wurden am Dienstagmittag (13.09., 12.45 Uhr) auf arbeitsteilig agierende Ladendiebe im Bereich eines Lebensmittelmarktes am Westring aufmerksam.

Die zwei Männer und eine Frau hatten in dem Laden diverse Zigarettenpackungen in bereitgelegt. Als die 53-jährige Tatverdächtige mit dem Diebesgut den Laden verlassen wollte, wurde sie vorläufig festgenommen. Ebenso ihre beiden Begleiter. Ein 57-Jähriger und ein 47-jähriger Mann. In einem der beiden Pkw des Trios, sowie in der Kleidung der 53-Jährigen wurden Tabakwaren aufgefunden. Das Diebesgut im vierstelligen Warenwert wurde sichergestellt.

Alle drei Personen wohnen in Gelsenkirchen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

