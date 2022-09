POL-GT: Mann spricht Kind in Versmold an - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen wurden in der Nacht zu Mittwoch (14.09., 01.40 Uhr) auf Hilferufe aus einer Wohnung an der Hellingrottstraße aufmerksam. Vor Ort stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter einen 25-jährigen Mann nach einem Raubstraftat in seiner Wohnung in einem Zimmer der Wohnung eingeschlossen hatten. Zuvor sollen die zwei Unbekannten den Mann mit einer Pistole bedroht ...

mehr