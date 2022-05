Polizei Düren

POL-DN: Nach Party betrunken nach Hause

Hückelhoven - Linnich (ots)

Nach Hinweis eines Zeugen zu einer unsicheren Fahrweise eines Pkw-Führers konnte eine Unfallflucht mit Trunkenheit aufgeklärt werden.

Der 23-jährige Fahrzeugführer aus Jülich führte seinen PKW aus Richtung Brachelen kommend nach Linnich bis nach Kiffelberg laut Zeugenaussage in auffallend unsicherer Fahrweise. Dabei war dem Fahrer offensichtlich nicht klar, dass er mit einem platten Reifen weiterfuhr. Als der Zeuge den jungen Mann am Ortseingang Linnich auf den beschädigten Reifen ansprechen konnte, wurde dabei Alkoholgeruch vernommen. Trotzdem fuhr der Mann weiter. Als die Funkstreife ihm in Fahrtrichtung Tetz Anhaltezeichen gab, hielt er nach kurzer Strecke an. Er stand nach Überprüfung deutlich unter Einfluss von Alkohol bei 0,6 mg/l. Dann wurden an dem geführten Fahrzeug frische Unfallspuren erkennbar. Nach Ermittlungen durch die Polizei im Kreis Heinsberg konnte eine Unfallstelle an einer Mittelinsel der Kreisstraße 14 in Brachelen ermittelt werden. Dort hatte der Mann sich einen Reifen platt gefahren und zudem ein Verkehrszeichen beschädigt. Bei seiner körperlichen Überprüfung übergab der 23-jährige freiwillig zudem noch ein kleines Stück Haschisch. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Das Haschisch wurde sichergestellt. Der Führerschein wurde für die Einziehung im anstehenden Strafverfahren beschlagnahmt.

