Polizei Düren

POL-DN: Vatertagstour eskaliert

Kreuzau (ots)

Eine gemeinsame Vatertagstour endete für vier Männer im Alter von 36, 27 und zwei mal 30 Jahren, allesamt aus Kreuzau, mit zwei Anzeigen wegen Körperverletzung und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr wurden die Polizeibeamten der Wache in Kreuzau wegen einer Schlägerei zum Üdinger Sportplatz gerufen. Als die Beamten eintrafen ergab sich folgendes Bild. Alle Beteiligten waren zusammen in einer Gruppe in Abenden unterwegs und konsumierten dort Alkohol. Während der Rückfahrt mit der Rurtalbahn kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 36- Jährigen und einem der 30- Jährigen Männern. Als man gemeinsam am Bahnhof Üdingen ausstieg, eskalierte der Streit und der 36- Jährige wurde in ein Gebüsch geschubst. Der 36- Jährige entfernte sich dann nach Hause, die übrigen Beteiligten suchten das Vereinsheim des Sportplatzes auf. Später erschien der 36- Jährige ebenfalls am Vereinsheim und schlug mit einer mitgebrachten Dachlatte einem der beiden 30- Jährigen gegen die Schulter, so dass die Dachlatte zerbrach. Der 30- Jährige klagte anschließend über Schmerzen in der Schulter. Der 36- Jährige entfernte sich dann mit einem Fahrrad vom Tatort. Er wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Er wurde der Polizeiwache Kreuzau zugeführt, wo ihm eine Blutprobe unteranderem wegen des Fahrens mit dem Fahrrad unter Alkoholeinfluss entnommen wurde.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell