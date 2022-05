Polizei Düren

POL-DN: Gegen Baum geschleudert

Düren (ots)

Die Fahrt eines 29- Jährigen aus Düren endeten am Donnerstagnachmittag im Gewerbegebiet "Im großen Tal" mit einem total beschädigten SUV. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Gegen 16:00 Uhr befuhr der Dürener die Straße "Am Langen Graben" aus Richtung "Im Großen Tal" kommend. Zeugenaussagen zu folge brach das Heck des hochmotorisierten SUV aufgrund von hoher Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve aus. Der 29- Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit zwei Findlingen und einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralls abgetrennt wurde. Anschließend schleuderte der Pkw nach rechts und kam auf dem der Fahrbahn angrenzenden Gehweg zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am SUV entstand vermutlich Totalschaden. Gegen den 29-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein, sowie der beteiligte Pkw wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell