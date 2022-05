Polizei Düren

POL-DN: Abbiegeunfall auf der L264 bei Stetternich

Jülich (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der L264 an der Zufahrtsstraße zum Forschungszentrum zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 46-Jähriger aus Titz war gegen 16:00 Uhr auf einer Zufahrtsstraße des Forschungszentrums Jülich in Richtung L264 unterwegs. Dort wollte er links in Richtung Jülich abbiegen. Beim Abbiegen übersah er eine von links kommende 62-jährige Vettweißerin, die in Richtung Düren fuhr. Die Frau konnte den Zusammenstoß trotz einer Bremsung nicht verhindern. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 15000 Euro und sie mussten abgeschleppt werden.

