Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Plüschtiere auf Gleiskörper - Bundespolizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Bingen (ots)

Bereits am Samstag, dem 5. März 2022 platzierten unbekannte Täter um ca. 15:30 Uhr einen etwa 100 cm großen Teddybär auf den Gleisen zwischen Bahnhof Bingen Stadt und Bingen Hbf. Ein Zug musste aufgrund dessen eine Bremsung einleiten. Ein Passant hatte Lichtbilder von vier Jugendlichen gefertigt, welche er bei der Tat beobachtet hatte. Am Folgetag, dem 6. März 2022 wurden ebenfalls an der benannten Örtlichkeit um ca. 18:50 Uhr erneut diverse Plüschtiere im Gleisbereich festgestellt und nach einer Sperrung der Strecke durch die Polizei entfernt. Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder den bisher unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich unter 0631/340 730 bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Das Bereiten von Hindernissen bedeutet einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei Kaiserslautern nochmals darauf hin, dass ein unbefugtes Betreten der Gleise zu lebensgefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode führen kann. Regionalbahnen haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von mehreren 100 Metern. Zudem sind sie erst spät zu hören und auch mit Blick auf ihre Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.

