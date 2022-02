Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau versucht Polizisten zu schlagen

Mainz (ots)

Am 27. Februar 2022 wird die Bundespolizei in Mainz über Streitigkeiten auf dem Bahnhofsvorplatz durch Passanten informiert. Vor Ort treffen die Beamten einen alkoholisierten Mann sowie eine Frau in einer verbalen Auseinandersetzung an. Die Polizisten trennen die Kontrahenten, jedoch leistet die 33-jährige Frau der Aufforderung keine Folge und geht die Beamten an. Sie versucht, einem der Polizisten einen Faustschlag zu versetzen, welchen der Beamte abwehren kann. Hierauf reagierte nun auch der 27-jährige Mann, der sich in Richtung der Polizisten bewegte, weshalb er durch die Streife gefesselt wurde. Der Frau ging erneut auf die Polizisten los, woraufhin das Reizstoffsprühgerät gegen sie eingesetzt und sie anschließend gefesselt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten die beiden einen Platzverweis. Eine ärztliche Behandlung lehnte die Frau ab. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

