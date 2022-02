Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann droht Polizisten sie abzuknallen

Mainz (ots)

Am 27. Februar 2022 kontrolliert die Bundespolizeistreife im Hauptbahnhof Mainz einen 21-jährigen Mann, da dieser stark nach Marihuana riecht. Er gibt an, keine Drogen bei sich zu haben. Die Beamten fordern den Mann auf, ihnen in das Revier für weitere Maßnahmen zu folgen, woraufhin er versucht zu flüchten, was durch die Polizisten verhindert werden kann. Bei der anschließenden Durchsuchung des Irakers können Betäubungsmittel aufgefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen kann der Mann das Revier verlassen. Hierbei äußert er den Polizisten gegenüber "Ich hol eine Waffe und knall euch ab". Den Mann erwartet nun neben der Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ebenfalls eine Anzeige wegen Bedrohung.

