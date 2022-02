Polizei Köln

POL-K: 220217-2-K Tätertrio zertrümmert Eingang eines Bank-SB-Centers mit Gullideckel - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (17. Februar) haben sich drei etwa 1,70 - 1,80 Meter große, komplett schwarz gekleidete Männer mit über den Kopf gezogenen Kapuzen gewaltsam Zugang in ein kleines Geldautomaten-Center an der Werkstattstraße in Köln-Nippes verschafft. Gegen 3.15 Uhr bemerkte ein Zeuge die Männer, die an der gläsernen Eingangstür hantierten und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen waren die Einbrecher infolge einer Lautsprecherdurchsage des Sicherheitsdienstes bereits ohne Beute mit Motorrollern über einen abgepollerten Gehweg in nördlicher Fahrtrichtung geflüchtet. Wie sich herausstellte, hatten sie die Glastür mit einem Gullideckel eingeworfen und sich im Innenraum an einem Ausgabeautomaten zu schaffen gemacht.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten auf der Etzelstraße ein beschädigtes, nicht zugelassenes Kleinkraftrad Piaggio sicher, mit dem mutmaßlich einer der Flüchtenden verunfallt war.

Das Kriminalkommissariat 71 kann aktuell eine versuchte Automatensprengung nicht ausschließen und sucht dringend Zeugen, die insbesondere Angaben zu von den Verdächtigen mitgeführten Gegenständen machen können. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle-koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

