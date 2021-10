Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Unfall mit Trecker - Fahrer verstorben

Warendorf (ots)

Am Montag, 11.10.2021 kam es gegen 8.00 Uhr zu einem Unfall auf der Ennigerstraße in Vorhelm, bei dem ein Autofahrer aufgrund eines internistischen Notfalls verstarb.

Der 48-Jährige befuhr mit seinem Pkw in Schlangenlinien die Ennigerstraße und kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen eine Mülltonne, die auf dem Gehweg stand und lenkte wieder zurück auf die Straße. Dort stieß der Enniger gegen einen stehenden Traktor, dessen Fahrer in Richtung Vorhelm unterwegs war. Der 24-Jährige hatte die Situation erfasst und den Trecker bereits vor dem Zusammenstoß abgebremst. Ersthelfer kümmerten sich um den 48-Jährigen, der keine offensichtlichen Verletzungen hatte. Sie zogen ihn aus dem Auto und reanimierten den Mann. Rettungskräfte brachten den 48-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er starb. Der Pkw wurde sichergestellt, der Sachschaden auf 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell