POL-DN: Vorfahrt missachtet

Düren (ots)

Am Donnerstagabend wurden Beamte der Polizei Düren zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Einmündung Wernersstraße / Dr.-Kotthaus-Straße gerufen. Ein 45- Jähriger aus Düren wurde verletzt.

Am Donnerstag, gegen 20:35 Uhr befuhr ein 30- Jähriger aus Düren mit seinem Pkw die Dr.-Kotthaus-Straße in Richtung "Am Adenauer Park". An der Einmündung Wernersstraße übersah er nach eigenen Angaben den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw des 45- Jährigen, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 45- Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 30 Jährige sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gesteuert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

