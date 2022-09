Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochnachmittag (14.09., 16.10 Uhr) kam eine 18-jährige Yamaha-Fahrerin am Nordring in Höhe der Brockhäger Straße zu Fall. Die Zweiradfahrerin befuhr zuvor den Nordring in Richtung Bielefeld, als sie beabsichtigte an der Kreuzung vor der Ampel zu halten. Aus bislang unbekannter Ursache rutschte das Motorrad dabei weg. Die Gütersloherin verletzte sich bei dem Sturz schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

