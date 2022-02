Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Versuchter Fahrausweisautomatenaufbruch: Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Gifhorn/Röttgesbüttel. Erneut haben bislang unbekannte Täter versucht den Fahrausweisautomaten am Bahnhof Röttgesbüttel aufzubrechen. Gestern Vormittag wurde eine Beschädigung an dem Automaten festgestellt. Bei genauerer Begutachtung konnte ermittelt werden, dass es sich hierbei um einen Versuch handelte den Automaten mittels Werkzeug aufzuhebeln. Ziel war es wohl an die Geldkassette zu kommen. Der Versuch missglückte zwar, der Automat ist seitdem dennoch nicht mehr funktionstüchtig. Der Tatzeitraum wird auf die Nacht- oder Morgenstunden des 14. Februar datiert.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Bundespolizei unter 0511-303650 entgegen.

