Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mann beleidigt Bundespolizisten bei Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hannover (ots)

Samstagmorgen, gegen zehn Uhr, stürzte eine ältere Frau im Hauptbahnhof. Alarmierte Bundespolizisten leisteten Erste-Hilfe. Während sich die Bundespolizisten um die gestürzte Frau kümmerten, beobachtete ein 24-jährier Angolaner das Geschehen und beleidigte die Beamten lautstark aufs Übelste. Kurz bevor ein Rettungswagen eintraf, entfernte sich der Mann in den Personentunnel. Doch der Mann konnte durch eine weitere Streife der Bundespolizei angetroffen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der Mann aus Neustadt am Rübenberge äußerst unkooperativ. Er verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und setzte seine Mund-Nasen-Bedeckung immer wieder ab. Da der Mann äußerst aggressiv war, wurde er zur Wache verbracht. Dort konnten schließlich seine Personalien festgestellt werden. Aber auch hier beleidigte er die Bundespolizisten und zeigte sich weiterhin aggressiv, so dass er kurzzeitig in eine Gewahrsamszelle gesperrt werden musste. Erst nachdem sich der 24-Jährige beruhigt hatte, durfte er die Wache wieder verlassen.

Gegen ihn werden nun Anzeigen wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.

