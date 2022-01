Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Illegale Müllentsorgung am Güterbahnhof

Hannover (ots)

Gestern Vormittag, gegen 10:00 Uhr, entdeckte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG am Güterbahnhof eine kleine Müllkippe. An der dortigen Laderampe wurde säckeweise Unrat illegal entsorgt. Darunter befand sich unter anderem eine Schlafmatratze, Farbeimer, Kartons, Blaue Säcke und Lampen. Der Mitarbeiter informierte daraufhin die Bundespolizei.

Eine Streife sah sich den Müll daraufhin etwas genauer an und wurde fündig. Denn auf einigen Kartons war noch der Name und eine Adresse vermerkt. Zusätzlich fanden die Beamten eine alte Geldbörse. In dieser steckte noch eine Krankenkassenkarte, ausgestellt auf denselben Namen. Ob es sich dabei auch um den mutmaßlichen Umweltverschmutzer handelt, muss nun ermittelt werden. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell