Polizei Gütersloh

POL-GT: Focus on the road? 20 Autofahrerinnen und Autofahrer am Freitagvormittag mit dem Smartphone am Steuer

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Am Freitagvormittag (16.09.) haben in Gütersloh Verkehrskontrollen im Rahmen der Roadpol Safety Days stattgefunden.

Ab Freitag (16.09.) bis Donnerstag (22.09.) finden europaweit die ROADPOL Safety Days mit dem Schwerpunkt "Focus on the Road" statt. Demnach lag der Schwerpunkt der Kontrollen am Freitagvormittag auf dem Thema Ablenkung im Straßenverkehr.

20 Autofahrerinnen und Autofahrer und drei Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer wurden in dem dreistündigen Kontrollzeitraum an der Friedrich-Ebert Straße in Höhe der Kaiserstraße und an der Verler Straße in Höhe der dortigen Feuerwehr kontrolliert, da sie während der Fahrt mit ihrem Smartphone hantierten oder telefonierten. Die Polizei Gütersloh warnt! Keine Nachricht, keine Instastory, keine Sprachnachricht und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür sein eigenes Leben aufs Spiel setzt und das Anderer gefährdet. Darüber hinaus haben Untersuchungen ergeben, dass die Nutzung eines Smartphones während der Fahrt 164-mal häufiger zu einem Unfall führt, als in Vergleichssituationen ohne.

Am Freitagvormittag wurden zudem vier Autofahrerinnen und Autofahrer angehalten, da sie ihren Sicherheitsgurt nicht wie vorgeschrieben während der Fahrt angelegt hatten. Ein Autofahrer und ein Radfahrer missachteten das für sie geltende Rotlicht. Auch mit dem Projekt Aktion Radschlag verfolgt die Polizei Gütersloh unter anderem das Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Ein eindrucksvolles Video zu dem Blindflug, den man mit einem Blick aufs Smartphone, Tablet etc. hinlegt, ist hier verlinkt: https://guetersloh.polizei.nrw/medien/ablenkung-im-strassenverkehr-3 . In den kommenden Tagen wird die Kreispolizeibehörde Gütersloh an unterschiedlichen Orten im Kreisgebiet mit Schwerpunktkontrollen rund um das Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" an alle Verkehrsteilnehmenden wenden. Die Kontrollwoche wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert. Ziel ist es, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken ("Vision Zero").

