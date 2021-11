Polizei Bonn

POL-BN: Während des Sankt Martin-Umzuges - Wohnungseinbruch in Bonn-Friesdorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 04.11.2021, in dem Zeitraum zwischen 17:00 und 19:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung auf der Joseph-Roth-Straße ein: In dem genannten Tatzeitraum war die geschädigte Familie auf dem Sankt Martin-Umzug in Bonn-Friesdorf unterwegs - bei ihrer Rückkehr stellten sie den Einbruch fest.

Die Unbekannten hatten zunächst das rückwärtige Grundstück des Mehrfamilienhauses, welches über die Ürziger Straße erreicht werden kann, aufgesucht. Nach der Spurenlage kletterten sie auf den Hochparterre-Balkon und verschafften sich von dort durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontüre Zugang in die Zimmer der Wohnung. Über Art und Umfang des möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Nach der erfolgten Spurensicherung übernimmt das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

